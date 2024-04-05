Уровень воды в реках понизился на территории Тулы

В Туле продолжает снижаться уровень воды в реках. Пик половодья считается пройденным.

По данным администрации города, за сутки вода в реке Воронке опустилась на 90 см и составила 1 м. В реке Упе уровень воды снизился на 30 см и достиг 5 м. Об этом сообщает ТСН24. Подтопленными остаются мосты в деревнях Берники, Мерлиновка и Нижние Присады. Также ограничено движение транспорта на участке набережной Дрейера под Зареченским мостом.

4 апреля в деревне Прилепские Выселки было возобновлено движение по низководному мосту, проезд открыт. В населенных пунктах с подтопленными мостами сохраняются объездные дороги.

Ранее в этот день в Ленинградской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка. Уровень воды в реке Тихвинке в Тихвинском районе составил 538 см. В зоне подтопления находятся 90 придомовых участков.