ВСУ выпустили как минимум 22 тыс. боеприпасов по РФ за I квартал 2024 года

За I квартал 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили как минимум 22 тыс. боеприпасов по гражданским объектам России. Об этом 5 апреля сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«За прошедшие полные три месяца 2024 года украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тыс. боеприпасов», — сказал он в ходе брифинга.

Мирошник отметил, что с начала этого года от ударов ВСУ по России погиб 201 мирный житель. По его данным, также пострадали 922 человека, среди которых 59 детей. Ранения получил 721 гражданин.

По словам дипломата, за последние три месяца киевский режим спровоцировал обострение ситуации на белгородском направлении. Он обратил внимание на то, что там с начала 2024-го количество обстрелов гражданских объектов выросло в 1,5 раза, а число пострадавших — почти в семь раз.

Ранее, 20 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы зеркально ответить на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, но у нее свои планы. Он отметил, что главная задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность жителей страны.

До этого, в феврале, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал, что киевский режим на фоне неудач ВСУ на фронте пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России с помощью терактов, нанося удары по гражданским объектам. Он напомнил, что украинские военные обстреляли жилые кварталы и места массового скопления мирных граждан.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.