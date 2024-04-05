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За февраль - март в «Крокусе» пять раз проводили противопожарные тренировки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» 5 апреля показали кадры тренировки персонала, которые проходили за несколько часов до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

На них показана отработка нескольких сценариев ликвидации возгорания. Персонал растягивает пожарные рукава, проверяет все выходы, а также вызывает пожарных, вместе с ними ликвидируя условное ЧП.

Отмечается, что всего в период со 2 февраля по 22 марта было проведено пять проверок. В феврале отрабатывали возгорание на складе декораций «Вегаса» и в «Океанариуме», а за несколько часов до теракта были занятия в концертном зале и соседнем торговом центре. В учениях принимали участия все сотрудники — от охранников до руководителей.

Один из охранников Александр Осанушкин рассказал, что в день нападения стоял у входа и одним из первых встретил террористов. Он рассказал, что, несмотря на опасность, оказывал максимальное содействие людям, помогая им спрятаться в гардеробе. Нескольких человек он вывел через подвал на улицу, поскольку по тренировкам хорошо знал все выходы.

Гардеробщик Артем Донсков рассказал, что у него не было страха.

«Мы вывели людей до начала возгорания. Ни пожара, ни дыма не было. Я чувствую просто, что я делал свою работу», — сообщил он.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин отметил, что во многом благодаря тренировкам сотрудники «Крокуса» знали, что делать и как действовать.

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Накануне, 4 апреля, «Известия» показали эксклюзивные кадры последних пожарных проверок. На записи зафиксированы проверки от 2, 16, 27 февраля и 22 марта (в день теракта). На кадрах специалисты пожарной инспекции, сотрудники «Крокуса», «Vegas Крокус Сити» и «Крокус Сити Океанариум» озвучивают свои действия при возможном ЧП.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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