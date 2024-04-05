В офисе Зеленского высказались о возможном переизбрании Трампа президентом США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, а также того, что пакет помощи Украине в размере $60 млрд, который предложил нынешний американский лидер Джо Байден, не будет принят палатой представителей. Об этом 5 апреля пишет газета Politico.

В беседе со СМИ Ермак заявил, что Республиканская партия и представленный от нее кандидатом на выборах экс-президент Трамп должны помнить, что они являются последователями партии и политики Рональда Рейгана, который был президентом США с 1981 по 1989 год.

«Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто это понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов», — заявил Ермак.

При этом он признал, что продолжающиеся обсуждения в конгрессе США относительно выделения пакета помощи для Киева создают дополнительные затруднения. В связи с этим Ермак подчеркнул необходимость появления дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения безопасности страны, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 3 апреля, Politico сообщила, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. За день до этого СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от организации не было, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

До этого, 12 марта, лидер партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что победа Трампа может нарушить стратегическое планирование Евросоюза, подчиненного интересам США. По его мнению, возможный выход Трампа из НАТО не означает конец американского военного влияния на Европу, а может привести к отделению и созданию европейской армии для «защиты от России».

11 марта политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом пугает Европу. Такой исход выборов может значительно ослабить положение стран ЕС, поэтому вся нынешняя европейская верхушка заинтересована в том, чтобы он не победил.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.