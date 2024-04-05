В Оренбурге назвали зоны возможного подтопления

Ситуация с паводком в Оренбургской области усугубляется с каждым днем. Мэр регионального центра Сергей Салмин рассказал, какие территории города попадают в зону возможного подтопления.

По информации градоначальника, вода может прибыть в СНТ «Дубки», «Дубовый плес», поселки Кузнечный, имени Куйбышева и близлежащие садовые некоммерческие товарищества. Жители этих населенных пунктов уже предупреждены, их попросили быть готовыми покинуть свои дома.

Как отмечает 56orb.ru, в Оренбурге талые воды уже затопили поселки Авиагородок и Пруды. В воде также продолжают оставаться Берды и СНТ «Энергостроитель» и «Садовод». Поздним вечером 4 апреля началась эвакуация в Нежинском сельсовете в садовом некоммерческом товариществе «Калинушка».

Также 3 апреля на территории села Краснохолм ввели режим ЧС. Причиной стал подъем уровня воды в реке Черной, из-за которого населенный пункт оказался частично затоплен.

Для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов в Оренбурге начали раскапывать дороги. Уже перекопана улица Большая Кольцевая, дорогу вскрыли над мостовым сооружением. Аналогичные меры приняты в Авиагородке.