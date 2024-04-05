В Уфе на месяц закроют съезд с улицы Сочинской
Движение для автомобилей на съезде с улицы Сочинской на улицу Пугачева в Уфе закроют на месяц. Локальное ограничение вводится с 00:00 среды, 10 апреля, до 00:00 воскресенья, 26 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
Временное закрытие съезда обусловлено продолжающимися строительными работами транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота». В связи с этим на участке вводится альтернативное движение, пишет «МедиаКорСеть».
Ранее в апреле сообщалось, что инвестиции в экономику Башкирии превысили 620 млрд рублей, тем самым достигнув исторического максимума. Число реализуемых инвестиционных проектов за пятилетку выросло в 3,5 раза — сейчас их более 2 тыс.