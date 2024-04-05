Во Франции предрекли разорение Европы при присоединении Киева к НАТО

Присоединение Украины к НАТО приведет к затягиванию украинского конфликта на полвека, а также разорению Европы. Об этом заявил лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Включить Украину в НАТО значит окончательно укоренить <конфликт> на полвека, разорить европейский континент», — сказал он в эфире Franceinfo. Запись опубликована на странице радиостанции в соцсети X (бывш. Twitter).

Дюпон-Эньян подчеркнул, что руководство Франции не оказывает помощь украинцам, а скорее активизирует военную промышленность и лобби США.

Ранее в этот день американский предприниматель Илон Маск заявил, что предполагаемое вступление Украины в НАТО можно сравнить с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Также 5 апреля газета The New York Times сообщила, что лидеры стран Североатлантического альянса не предложат Киеву вступление на саммите в июле. Отмечалось, что Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса. Источники NYT сообщили, что против приема Киева выступают США и Германия.

Ранее, 4 апреля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что страна заслужила членство в альянсе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Киев в конечном итоге присоединится к НАТО, поскольку его члены поддерживают это решение.

До этого, 1 марта, заместитель генсека блока Мирча Джоанэ сообщил, что срок, когда Украина вступит в альянс, пока не определен. Вместе с тем глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что немедленное присоединение Киева к НАТО стало бы «опасным для всех».

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически государство уже находится в блоке и соответствует его стандартам. Летом 2023-го депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.