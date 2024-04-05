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Экс-замгенсека НАТО заявил об отсутствии необходимости принимать Украину в блок

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Фото: TASS/ЕРА/TOMS KALNINS
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Никакой необходимости принимать Украину в состав НАТО нет. Об этом 4 апреля заявил бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо.

«Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса», — заявил он в интервью британской газете Sun.

Минуто-Риццо также заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь «опасные последствия» и изменит характер конфликта с Россией. Бывший заместитель генсека альянса также считает, что Киев будет лучше защищен, не будучи членом блока.

По его мнению, Запад должен защитить Украину по максимуму, но в то же время избегать агрессии в отношении России.

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Ранее 5 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле. Как говорится в материале, Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса. Источники NYT сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

4 апреля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что Украина заслужила членство в альянсе, в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок. Госсекретарь США Энтони Блинкен после мероприятия также подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

До этого, 1 марта, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что срок, когда Украина вступит в альянс, пока не определен. Вместе с тем глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что немедленное вступление Украины в альянс стало бы «опасным для всех».

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

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