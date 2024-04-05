СК усматривает связь между терактом в «Крокусе» и проведением СВО

Данные, которые были обнаружены в мобильных телефонах обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут свидетельствовать о связи между нападением на концертный зал и проведением спецоперации. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Она отметила, что благодаря изучению телефонов обвиняемых стало известно, что в день годовщины начала СВО, 24 февраля 2024 года, один из соучастников террористической атаки отправил куратору скриншоты изображений входов в концертный зал, а также подъездных путей к нему. При этом обвиняемый подтвердил данные в своих показаниях.

Петренко уточнила, что при этом в телефоне террориста были найдены и фото людей в камуфлированной форме с флагом Украины на фоне разрушенных домов и почтовой марки страны с нецензурным жестом.

СК продолжает проверку причастности к организации и финансированию нападения на концертный зал представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций, добавила она.

Накануне, 4 апреля, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений причастность Украины к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

До этого, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

31 марта в Дагестане были задержаны боевики, которые планировали совершить теракт в Каспийске. На следующий день в ФСБ сообщили, что они участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на «Крокус».

Также 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске троих причастных к теракту в концертном зале. Они являются выходцами из Центрально-Азиатского региона, один из них — гражданин России и два — иностранцы. По данным ФСБ, двое задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспорта для совершения теракта, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.