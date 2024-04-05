В Белоруссии начался этап проверки боеготовности танковых и инженерных войск

В Вооруженных силах Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в минобороны страны.

«Начат очередной этап проверки боевой готовности, в ходе которого танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В рамках проверки личный состав белорусской армии со штатным вооружением выдвинется на военной и специальной технике на полигоны и другие назначенные участки. Там будут проведены учения и тренировки.

О начале прошлого этапа приведения ВС Белоруссии в боеготовность сообщалось 11 марта.

2 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет воевать, но готовится к войне. Для этого ведется подготовка подразделений, а в вооруженные силы поставляются различные виды вооружений и техники. При этом Лукашенко указал, что Минск никому не угрожает и не хочет чужой земли.

До этого, 26 марта, белорусский лидер назвал полной дурью заявления официальных лиц стран НАТО о планах России и Белоруссии напасть на Запад. Политика обеих стран заключается исключительно в тщательной защите своей территории, подчеркнул он.