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Заммэра Москвы рассказала о проектах ВДНХ для детей и подростков

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Этой весной на ВДНХ для детей и подростков подготовили новые познавательные программы, прогулки, лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, экскурсии и занятия ежегодно организуют специалисты образовательного проекта «Знание. ВДНХ», кластера «Техноград» и музеев комплекса.

В рамках проекта «Знание. ВДНХ» в павильоне «Рабочий и колхозница» проводятся различные мероприятия: лекции, встречи с учеными и деятелями искусства, пленэры и фестивали, занятия по творческому письму, каллиграфии, поэтические вечера и концерты.

Обширную программу для юных посетителей предлагают музеи ВДНХ. Так, в музее славянской письменности «Слово» организуют обзорные прогулки для детских групп. Участников знакомят с историей письменности на Руси и первыми алфавитами — кириллицей и глаголицей.

В мир русской словесности и литературы XIX века можно погрузиться в павильоне № 61 «Центросоюз». Например, открывшаяся там мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» рассказывает о жизни писателя и истории создания одного из самых известных его произведений.

Тем, кто интересуется авиацией, космонавтикой и астрономией, будет интересно посетить центр «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34. Там посетителям расскажут, как сфотографировали обратную сторону Луны и какое животное первым побывало в космосе. Дети младшего школьного возраста могут отправиться на прогулку-квест «Школа юных космонавтов». А в «Школе юных авиаторов» расскажут, почему птицы не падают и чем дирижабль отличается от воздушного шара.

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