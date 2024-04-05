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МИД РФ назвал планы Швеции по созданию базы НАТО на Готланде провокационными

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Планы Швеции создать на острове Готланд базу НАТО являются провокационными. Об этом заявили в российском МИДе 5 апреля.

«Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на севере Европы», — заявили «РИА Новости» в министерстве.

В МИДе также отметили, что укрепление острова шведской стороной происходит с целью «улучшения обороны от мнимой «российской угрозы».

Также в ведомстве сообщили, что Стокгольм и НАТО своими действиями превращают Балтийское море в «арену геополитической конфронтации». Дипломаты напомнили о восстановлении Стокгольмом своего военного присутствия на острове в 2015 году, а также об учениях шведской армии на Готланде, которые прошли в апреле прошлого года.

«Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ. Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации», — предупредили в МИД РФ.

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Ранее, 12 марта, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times назвал первоочередной задачей укрепление острова Готланд в Балтийском море. Глава правительства признал, что страна может увеличить присутствие своих военных на острове, а также разместить подводные лодки.

7 марта официально вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО, а 11 марта в штаб-квартире альянса подняли шведский флаг. Кристерссон заявил на церемонии, что тем самым «страна вернулась домой — к сотрудничеству с соседями в области безопасности».

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