Собянин рассказал о развитии предпрофессионального образования в московских школах

В Москве продолжает развиваться массовое качественное школьное образование. Чтобы столичные школьники могли заранее выбрать профессию, подготовиться к вступительным испытаниям и поступить в вуз или колледж мечты, в столичных школах будет использоваться ряд хорошо зарекомендовавших себя инструментов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым из них станут практикумы по подготовке к ЕГЭ, на которых старшеклассники смогут заниматься в малых группах, сформированным в соответствии с уровнем подготовки, постепенно тренируясь решать экзаменационные задания.

«Выпускники одиннадцатых классов уже к 1 февраля завершают изучение большинства предметов школьной программы. А в последние месяцы не менее 40% учебного времени посвящено практической подготовке к ЕГЭ — в небольших группах и по индивидуальным учебным планам», — написал Сергей Собянин. По мнению мэра, такой подход поможет школьникам преодолеть страх перед экзаменационными испытаниями и, в конечном итоге, успешно сдать экзамены.

Кроме того, дальнейшее развитие получит в московских школах программа предпрофессионального образования. В столичных школах будут развиваться предпрофессиональные классы, в которых школьники заранее получают углубленную подготовку к выбранной профессии. В текущем учебном году в столичных школах был внедрен единый стандарт обучения в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа- и IT-классах. Он обеспечивает школьникам углубленное изучение профильных предметов, обязательные спецкурсы по выбранной специальности, сбалансированные учебные программы, а также практическое знакомство с будущей профессией — экскурсии в профильные организации, встречи с квалифицированными специалистами.

«Цель на ближайшие пять лет — создать условия для обучения в предпрофессиональных классах всех направлений в каждом районе Москвы. Неважно, живет ученик в Дегунине или Марьине, в Кунцеве или Метрогородке, — он должен иметь возможность подготовиться к получению профессии инженера или врача максимально близко к дому», — отметил Сергей Собянин.