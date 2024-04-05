Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Индустриальном районе Хабаровска введен режим ЧС из-за повышения радиации
Армия
Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ
Мир
В Великобритании рассказали о проблеме с численностью крыс
Мир
В офисе Зеленского заявили о наступлении критического момента для Украины
Мир
В ВС США заявили о почти истощившемся запасе оружия хуситов
Армия
Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Мир
В США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ
Армия
«Известия» показали работу российских танкистов на артемовском направлении
Политика
МИД РФ назвал планы Швеции по созданию базы НАТО на Готланде провокационными
Мир
СМИ узнали о нежелании НАТО предлагать Украине вступление в альянс в июле
Мир
В Белоруссии начался этап проверки боеготовности танковых и инженерных войск
Армия
В ДНР сообщили о входе российских войск в пригород Часова Яра
Общество
Губернатор Чибис записал видеообращение после операции
Общество
В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка

Собянин рассказал о развитии предпрофессионального образования в московских школах

0
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве продолжает развиваться массовое качественное школьное образование. Чтобы столичные школьники могли заранее выбрать профессию, подготовиться к вступительным испытаниям и поступить в вуз или колледж мечты, в столичных школах будет использоваться ряд хорошо зарекомендовавших себя инструментов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым из них станут практикумы по подготовке к ЕГЭ, на которых старшеклассники смогут заниматься в малых группах, сформированным в соответствии с уровнем подготовки, постепенно тренируясь решать экзаменационные задания.

«Выпускники одиннадцатых классов уже к 1 февраля завершают изучение большинства предметов школьной программы. А в последние месяцы не менее 40% учебного времени посвящено практической подготовке к ЕГЭ — в небольших группах и по индивидуальным учебным планам», — написал Сергей Собянин. По мнению мэра, такой подход поможет школьникам преодолеть страх перед экзаменационными испытаниями и, в конечном итоге, успешно сдать экзамены.

Кроме того, дальнейшее развитие получит в московских школах программа предпрофессионального образования. В столичных школах будут развиваться предпрофессиональные классы, в которых школьники заранее получают углубленную подготовку к выбранной профессии. В текущем учебном году в столичных школах был внедрен единый стандарт обучения в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа- и IT-классах. Он обеспечивает школьникам углубленное изучение профильных предметов, обязательные спецкурсы по выбранной специальности, сбалансированные учебные программы, а также практическое знакомство с будущей профессией — экскурсии в профильные организации, встречи с квалифицированными специалистами.

«Цель на ближайшие пять лет — создать условия для обучения в предпрофессиональных классах всех направлений в каждом районе Москвы. Неважно, живет ученик в Дегунине или Марьине, в Кунцеве или Метрогородке, — он должен иметь возможность подготовиться к получению профессии инженера или врача максимально близко к дому», — отметил Сергей Собянин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024