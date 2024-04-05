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FT: Германия представила самую радикальную военную реформу с холодной войны

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Германия начнет самую масштабную военную реформу со времен холодной войны в целях усиления бундесвера, сообщила 4 апреля газета Financial Times.

О своем приказе по реорганизации немецких вооруженных сил «сверху донизу» объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это знаковая реформа <...>. Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен в случае необходимости обороны, в случае войны. Ни у кого не должно возникнуть идеи атаковать территорию НАТО — вот что мы хотим донести», — заявил он в ходе выступления в Берлине по случаю 75-летия НАТО.

После реализации данных мер единое оперативное командование будет управлять четырьмя новыми составляющими вооруженных сил. Кибервойна при этом станет таким же приоритетом, как наземные, воздушные и морские операции.

Ключевым же требованием Писториус назвал подготовку к возможному возвращению в стране обязательной службы по призыву, которая была отменена в 2011 году. В ближайшие недели правительству представят предложения на этот счет, обратила внимание «Газета.Ru».

Тем не менее более вероятен переход к так называемой «скандинавской модели», фактически предполагающей добровольную и гендерно нейтральную службу, отмечает FT.

Реформа планировалась в течение нескольких месяцев, и на ее реализацию отведено полгода. По словам Писториуса, она позволит бундесверу принимать «быстрые решения» и даст немецким министрам, а также союзникам по НАТО более четкие и прямые отношения с военным командованием.

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Ранее, 20 марта, газета Zeit сообщила, что бундесвер запланировал создать к 2027 году шесть полков национальной обороны, в которые войдет около 6 тыс. мужчин и женщин. Издание Stern также представило 12 марта результаты опроса института Forsa, согласно которым больше половины жителей Германии поддержали восстановление всеобщей воинской обязанности.

В конце января Писториус заявил о планах сделать Германию «пригодной к войне». Тогда он выразил мнение, что страна выходит из 30-летнего периода мира и путь теперь «лежит в другую сторону».

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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