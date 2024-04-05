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В ВС США заявили о почти истощившемся запасе оружия хуситов

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Фото: Global Look Press/dpa/Hani Al-Ansi
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Командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что йеменское движение хуситов «Ансар-Аллах» практически исчерпало все запасы своего вооружения. Об этом 4 апреля сообщил телеканал Sky News Arabiya.

Высокопоставленный военный рассказал, что атаки йеменских беспилотников и противокорабельных ракет стали происходить значительно реже, добавив, что продолжающиеся ответные удары США по поддерживаемой Ираном вооруженной группировке «определенно повлияли на их поведение».

«Темпы их операций уже не те, что были», — заявил Гершкович, имея ввиду американские ракетные удары по иранским цепочкам поставок вооружения в Йемен.

В интервью журналистам он также сообщил, что Ирану становится труднее контролировать йеменские движения, которые в отличии от шиитских группировок в Ливане, Сирии и Ираке, действуют непредсказуемо. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что хуситы «не полностью выполняют директивы» из Тегерана, который, по словам военных, стремится к полному контролю над своими прокси. Гершкович сказал, что Иран пытается заставить хуситов подчиняться посредством задержек в поставках вооружения, что приносит мало результатов.

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Ранее, 29 марта, агентство Bloomberg сообщило, что у США и их союзников не получается остановить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Командующий флотилией США контр-адмирал Марк Мигес заявил, что не может точно предсказать, когда удастся вернуть безопасное судоходство в акватории. При этом он понимает, что йеменское движение «Ансар Аллах» сможет еще долго наносить удары по кораблям, потому что его финансово поддерживает Иран.

До этого, 1 марта, ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», контролирующего большую часть йеменского побережья Красного моря, намерены атаковать военные корабли США и Великобритании новыми видами вооружения, а также расширить зону своих операций за пределы Аденского залива в Аравийском море.

Ранее, 19 января, заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в интервью «Известиям» заявил, что йеменское движение хуситов наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, однако, что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе гарантирована безопасность.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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