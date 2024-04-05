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Собянин: более 164 тыс. жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

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Фото: Кирилл Каллиников
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В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы по программе реновации с 2017 года возвели 44 новостройки с 12 тыс. квартир, сообщает 5 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Помимо этого, уже готово и передано под заселение свыше 12 тыс. квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках. Всего в ЮВАО переселят больше 164 тыс. москвичей из 818 домов», — написал он.

Также градоначальник сообщил, что в районе Печатники идут подготовительные работы по возведению культурно-спортивного центра на 1 тыс. посетителей.

Расширение инфраструктуры в ближайшее время ожидается в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино, где построят три детских сада — на 175, 300 и 225 воспитанников соответственно.

Как отметил Собянин, в ЮВАО происходит активное расширение образовательного кластера.

«В Южнопортовом [районе] появится образовательный комплекс с блоком начальных классов на 400 учеников и детсадом на 150 малышей. В Рязанском построят школу на 1250 мест с масштабным физкультурным комплексом», ― заявил мэр.

Административный округ обзаведется также новыми медицинскими учреждениями, например, в районе Некрасовка развернуто строительство детско-взрослую поликлиники на 750 посещений.

«Сейчас для нее подбираем оборудование. В Лефортово построят детскую поликлинику», ― добавил Собянин.

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В конце марта Сергей Собянин сообщил, что на востоке столицы новое жилье по программе реновации получили около 18,6 тыс. человек. Он уточнил, что с начала года владельцами квартир в новостройках стали более 2 тыс. человек, еще порядка 1 тыс. «осматривают предложенные варианты и оформляют документы».

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