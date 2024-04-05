Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером

Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерялся в тексте телесуфлера во время речи на приеме в честь прошедшего Дня независимости Греции. Его речь в честь праздника 4 апреля транслировал телеканал C-SPAN.

Рассказывая о своем знакомстве с общиной американцев греческого происхождения, которое состоялось в юности американского лидера, проживавшего тогда в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), Байден отвлекся и пропустил часть текста, которая транслировалась на экране телесуфлера.

«Отмотайте это назад, кстати…вот, да...» — сказал президент США.

Как отметили журналисты The Washington Post, этот курьез высмеял кандидат в президенты США Дональд Трамп, который в ходе своей предвыборной встречи с избирателями в штате Висконсин, также читая текст с телесуфлера, передразнивал оговорки Байдена.

В конце февраля экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в эфире Fox Business заявил, что Байден использует заметки и шпаргалки даже во время частных встреч с небольшими группами людей.

26 февраля Fox News сообщил, что в конгресс США вынесут резолюцию по отстранению Байдена от власти. Такое предложение внес член палаты представителей США республиканец Кен Бак. По его словам, ключевой причиной такого решения стал недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором глава государства охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». Бак отметил, что представленный прокурором документ отражает то, «чему многие американцы уже долгое время сами являются свидетелями».

Телеканал CNN 20 февраля сообщил о подобном плане Байдена против экс-главы США Трампа. Уточнялось, что американский лидер попросил своих помощников в предвыборном штабе представить экс-президента как невменяемого и неадекватного.

Доклад спецпрокурора Роберта Хёра о неправильном хранении действующим президентом секретных бумаг был опубликован 8 февраля. Там сообщалось, что Байден не помнит, когда был вице-президентом США, и дату смерти своего сына Бо. Хёр общался с Байденом в октябре 2023 года.

В тот же день Джо Байден провел пресс-конференцию на фоне выхода доклада: он резко ответил журналистам, что у него «с памятью всё в порядке». Однако во время той же встречи президент перепутал президентов Мексики и Египта. Кроме того, глава Белого дома рассказал о беседе с канцлером Германии Гельмутом Колем в 2021 году, забыв, что тот скончался в 2017-м.

После этого конгрессмен и врач бывших президентов США Ронни Джексон заявил, что глава государства должен пройти тест на умственные способности, если намерен баллотироваться на второй срок.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Странное поведение и частые ошибки главы Белого дома заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.