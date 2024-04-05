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Умер актер «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер
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Умер актер «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Английский актер Адриан Шиллер скончался на 61-м году жизни. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает TMZ.

Артист умер у себя дома в среду, 3 апреля. Причина смерти не называется. По словам команды актера, его уход был «внезапным и неожиданным».

«Он умер слишком рано, и мы, его семья и близкие друзья, опустошены этой утратой», — приводит сайт kp.ru слова представителей Scott Marshall Partners.

Адриан Шиллер родился в Лондоне в 1964 году. Сниматься в кино он начал в 1990-х годах, на его счету 85 ролей. Он участвовал в таких известных проектах, как «Доктор Кто», «Отец Браун», «Последнее королевство» и «Виктория».

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