ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края

Попытку террористической атаки по территории Ейского района Краснодарского края успешно предотвратили Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава района Роман Бублик в пятницу, 5 апреля.

Он отметил, что в социальных сетях распространялись сообщения о вспышках в небе, замеченных жителями района. Однако повода для беспокойства нет, поскольку попытка удара по российской территории была предотвращена.

«Могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — написал Бублик.

Он отметил, что разрушений в районе не зафиксировано.

Ранее, 19 марта, в Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 35 беспилотников ВСУ в Московской, Белгородской, Калужской, Ростовской, Ярославской, Курской, Орловской областях и Краснодарском крае.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время не раз пытались совершать атаки на российские нефтезаводы. В частности, в Краснодарском крае несколько украинских беспилотников 17 марта попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате возник пожар из-за падения нейтрализованного беспилотника. Один человек погиб, предварительно, из-за сердечного приступа.

17 июля 2023 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — муж и жена, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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