Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края
Мир
В небе на границе Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект
Здоровье
Врач предупредила об опасности шашлыка
Армия
Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ
Общество
Россияне рассказали о самых необычных посылках
Мир
Экс-помощник президента США заявил о выходе страны из НАТО в случае победы Трампа
Мир
Умер актер «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер
Армия
Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков
Общество
В петербургской квартире напавшего на губернатора Чибиса прошли обыски
Мир
Источник рассказал о плане США взять под контроль санкции против КНДР
Мир
Байден пригрозил Нетаньяху пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке
Мир
Сенатор Ли исключил одновременное пребывание в НАТО Украины и США
Армия
МО показало уничтожение позиций ВСУ ударными дронами и ПТУР под Часовым Яром
Здоровье
Педиатр рассказала об основных патологиях в развитии новорожденных
Происшествия
СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие
Армия
Вертолеты ВКС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Сюжет:

ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края

Губернатор Ейского района рассказал о предотвращенной ВС РФ террористической атаке
0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытку террористической атаки по территории Ейского района Краснодарского края успешно предотвратили Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава района Роман Бублик в пятницу, 5 апреля.

Он отметил, что в социальных сетях распространялись сообщения о вспышках в небе, замеченных жителями района. Однако повода для беспокойства нет, поскольку попытка удара по российской территории была предотвращена.

«Могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — написал Бублик.

Он отметил, что разрушений в районе не зафиксировано.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее, 19 марта, в Минобороны РФ сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 35 беспилотников ВСУ в Московской, Белгородской, Калужской, Ростовской, Ярославской, Курской, Орловской областях и Краснодарском крае.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время не раз пытались совершать атаки на российские нефтезаводы. В частности, в Краснодарском крае несколько украинских беспилотников 17 марта попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате возник пожар из-за падения нейтрализованного беспилотника. Один человек погиб, предварительно, из-за сердечного приступа.

17 июля 2023 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — муж и жена, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024