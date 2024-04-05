Сенатор Ли исключил одновременное пребывание в НАТО Украины и США

Единовременное пребывание Соединенных Штатов и Украины в Североатлантическом альянсе невозможно, заявил республиканский сенатор США от штата Юта Майк Ли.

«В НАТО может быть Украина. Или США. Но не обе [страны]», ― написал он 4 апреля в социальной сети X.

Сенатор прикрепил к посту ссылку на свою публикацию в издании The American Conservative, в которой он раскритиковал включение Украины в НАТО.

«Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас могут быть либо Украина, либо США. Если союзные войска зайдут на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», ― сказано в статье Ли.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

Тем временем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел заявил, что Киев заслужил членство в НАТО и в стране надеются на скорейшее вступление в блок.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для НАТО лишь инструментом против России, поскольку альянс сделал РФ целью своей агрессивной политики.

22 марта политолог Иван Мезюхо сказал «Известиям», что в НАТО никто не ждет Украину. Он подчеркнул, что блок не готов к прямому военному противостоянию с РФ, то есть не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование.

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.