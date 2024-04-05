Диетолог назвала причины тяги к вредным продуктам

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала о причинах тяги к вредным продуктам — соленому, сладкому, жирному, мучному. По ее мнению, это может указывать на дефицит определенных витаминов и минеральных веществ в рационе.

В беседе с радио Sputnik в пятницу, 5 апреля, специалист пояснила, что на шоколад может тянуть при нехватки магния. В этом случае врач призвала купить в аптеке магний В6. Если тянет на соленое, это говорит о нехватке натрия и хлора. В этом случае стоить выпить минеральной воды, тогда электролитный обмен восстановится.

Если тянет на трансжиры, это указывает на нехватку в организме хорошего, качественного жира. Восполнить его можно сливочным и растительным маслом, которые содержат витамины A, D и E. Желание поесть пельменей говорит о нехватке качественного белка. Врач при этом посоветовала есть яйца, потому что, «скорее всего, это реакция не на тесто, а на мясо».

Перевалова отметила, что в предменструальный период женщине может хотеться вредной еды, потому что ее организм готовится к потере крови и сигнализирует о возможном дефиците железа. Для его восполнения надо есть печенку, мясо, телятину и говядину.

2 апреля врач-диетолог Дмитрий Семирядов рассказал, что трансжиры содержатся в заменителях сливочного масла, маргарине, фастфуде, попкорне, кексах, пирожных, пончиках, заменителях молока и сливок для кофе, пицце, глазури и многом другом, сообщает телеканал «360».

28 марта нутрициолог Елена Башкирова рассказала, употребление каких продуктов может поднять настроение. Врач призвала добавлять в рацион продукты, богатые омегой-3 и фолиевой кислотой. Содержатся они в листовой зелени и жирных сортах рыбы. Кроме того, важно не забывать об овощах, ягодах, травах и специях, в которых содержатся биофлавоноиды.

27 марта врач-косметолог и дерматолог Оксана Меркулова рассказала «Москве 24», какие продукты поддерживают красоту кожи. К ним она отнесла масла растительного и животного происхождения, в которых содержатся правильные жиры. Также позволяет защищать кожу от вредных факторов окружающей среды омега 3-6-9, которая обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием.

25 марта звездный диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде сладкой газировки. По словам специалиста, газированные напитки — проводник в организм для огромного количества вредных компонентов, особенно они опасны для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведущих малоподвижный образ жизни и предрасположенных к ожирению, пишет НСН.

19 марта психолог, нутрициолог Катерина Кузина назвала яичницу с беконом вредным сочетанием. По ее словам, в таком блюде содержится много жиров, которые при частом употреблении способствуют закупорке сосудов и нарушению моторики ЖКТ, пишет RT.

В феврале хирург, онкоуролог Марк Гадзиян назвал чипсы и копченую колбасу самыми вредными продуктами. По его словам, в них содержится больше всего канцерогенов. Он также напомнил о важности употребления достаточного количества чистой воды для профилактики в том числе мочекаменной болезни. С теми же целями следует уменьшить количество соли в рационе и ограничить потребление мяса, сообщает ИА «Регнум».