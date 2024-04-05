СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие
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- СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие
По факту сообщений об ухудшении самочувствия пятиклассников из средней школы №71 Пензы после посещения бассейна будет организована проверка, сообщает 4 апреля региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.
«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пробы воды из бассейна, опрашиваются учащиеся и педагогический коллектив школы. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», ― сказано в Telegram-канале ведомства.
По информации минздрава города, к медикам 4 апреля обратились семеро посетивших бассейн детей. Все жаловались на головную боль, слабость и другие симптомы
«Дети осмотрены, обследованы, шесть из них отпущены домой. Один ребенок госпитализирован с хирургической патологией. Отравление хлорсодержащим веществом в данный момент не подтверждается, выставлены диагнозы только по анамнестическим данным, то есть со слов обратившихся за медицинской помощью», ― уточнили в ведомстве.
В феврале сообщалось, что 23 школьника отравились неустановленными токсическими веществами под Калининградом. По данным СК, утром после линейки в школе школьники пожаловались на ухудшение состояния. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отправления школьников в поселке Большаково. Отмечалось, что к отравлению привело использование антисептика. По словам источника «Известий», детям дезинфицировали руки при входе в школу, из-за использования емкости с пульверизатором образовалось аэрозольное облако.