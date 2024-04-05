Трамп заявил о готовности позвонить президенту РФ в связи с терактом в «Крокусе»

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что созвонился бы с президентом России Владимиром Путиным в связи с террористической атакой в «Крокус Сити Холле».

В отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена, который не выразил соболезнований в связи с трагедией и не предложил помощь в расследовании, Трамп поступил бы иначе.

«Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — сказал Трамп 4 апреля в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

2 апреля газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, будто США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» якобы предупреждали российское правительство, что именно это место может стать целью атаки террористов.

В тот же день директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил, что со стороны спецслужб США поступили данные. По его словам, «информация была слишком общей» и она «не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.