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В Москве с начала года провели свыше 700 тыс. анализов качества воды

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С начала 2024 года в Москве провели свыше 700 тыс. исследований качества воды. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, столицы каждый день потребляет порядка 3 млн куб. м воды. В Москве проложено порядка 13 тыс. км водопроводных сетей.

«Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости — в оперативной корректировке параметров», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

В период с января по март специалисты провели больше 700 тыс. анализов качества воды. Контроль показателей проводится на всем пути движения воды от водоисточника до конечного потребителя.

Бирюков отметил, что забор проб воды проводится в 250 точках. Кроме того, действуют свыше 500 автоматических анализаторов, которые в круглосуточном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, уточняет сайт kp.ru. В случае необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.

Заммэра добавил, что качество воды в столице соответствует всем современным нормативам и требованиям, сообщает ИА «Регнум».

6 марта стало известно, что в преддверии весеннего половодья в Москве усилили контроль качества воды. На усиленный режим работы уже переведены сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны.

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