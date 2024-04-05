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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено нападение

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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в четверг, 4 апреля, после встречи в Апатитах с местными жителями совершил нападение мужчина с ножом.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе региона, нападавшего задержали, а губернатора экстренно госпитализировали.

«На губернатора совершено вооруженное нападение. Ему нанесли ножевое ранение в живот. Нападавший задержан. Губернатор экстренно госпитализирован, на момент госпитализации находился в сознании, сам дошел до машины. Держится очень мужественно», — добавили в пресс-службе.

Нападавший в момент задержания получил ранение в ногу. Предварительно, это Александр Б. 1981 года рождения — уроженец города Апатиты. По его словам, напасть на губернатора его заставил «внутренний голос». Есть сведения, что в момент нападения он не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале сообщили, что выясняют причины и обстоятельства инцидента. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной горбольницы Юрий Ширяев, в которую был госпитализирован Чибис, рассказал «Известиям», что врачи оценивают его состояние как тяжелое.

«На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщил медик.

Операция длилась более часа. Дальнейшее лечение губернатора будет проходить под наблюдением врачей.

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