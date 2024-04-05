Эксперт рассказал о вариантах защиты промышленных объектов от дронов

Одним из возможных способов защиты промышленных и инфраструктурных объектов от ударов украинских беспилотников может быть использование FPV-дрона «Джокер-10». Об этом рассказал «Известиям» гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Например, его использование могло бы предотвратить недавние атаки беспилотников самолетного типа по промышленным объектам на удалении от границы с Украиной. То есть они смогли просочиться через эшелонированную систему противовоздушной обороны.

«И в этом случае «Джокер-10» вполне может проявить себя последней линией обороны. В подобном случае FPV-расчет запускает на перехват высокоэнергетический дрон практически без нагрузки. Это значит, что вся мощь, заложенная в моторах и высокой токоотдаче батарей, реализуется полностью фактически за 2–3 минуты. Этого времени более чем достаточно, чтобы обнаружить и перехватить воздушную цель», — пояснил Кузякин.

Чтобы противодействовать комплексному подходу противника в ударах по нашим промышленным объектам, крайне важно наладить тесное взаимодействие средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дронов, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

«Как показывает ситуация в Белгородском приграничье, в последние две недели противник начал применять комплексный подход — вначале он запускает дроны, а потом идет ракетная атака. Подход, который мы видим на примере системы «Джокер-10», будет способствовать более эффективному применению дронов как в активной обороне, так и при наступательных действиях на поле боя», — подчеркнул он.

Центр комплексных беспилотных решений на днях представил новую модификацию своего FPV-дрона «Джокер-10», который может выступать в качестве перехватчика вражеских беспилотников.

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За дроном дрон: как «Джокер-10» научился истреблять БПЛА