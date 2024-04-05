Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе сообщили о подготовке нового предложения по обмену Гершковича и Уилана
Общество
Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Мир
В парламенте Словакии выступили против создания фонда НАТО для Украины
Общество
Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса
Мир
ЦАХАЛ завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников WCK
Происшествия
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Армия
Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ
Происшествия
ФСБ пресекла преступную деятельность «черных банкиров» в Запорожской области и ДНР
Общество
«Известия» узнали, как напавший на губернатора Чибиса объяснил поступок
Спорт
Соревнования по мотокроссу MX Igora Drive 2024 пройдут на автодроме «Игора Драйв» в мае
Происшествия
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
Общество
Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Мир
Синхронист Меснар неуклюже упал на открытии олимпийского водного центра под Парижем
Происшествия
Силы ПВО перехватили один и уничтожили семь беспилотников над Курской областью
Мир
Гросси заявил о реальной опасности для ЗАЭС после отключения электроснабжения
Мир
Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

В апреле в регионы должно поступить 1,3 млн доз вакцины от кори

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение месяца в регионы планируют отгрузить 1,35 млн доз вакцины от кори. Об этом сообщили «Известиям» в фармацевтическом холдинге «Нацимбио».

Корь-счет: почему в России возник дефицит вакцин
Производители объяснили проблемы с календарными прививками

В марте случаи заболевания корью зафиксировали почти в двух десятках регионов. Из них минимум четыре испытывают нехватку необходимых вакцин. К ним относятся ХМАО, Кемеровская область, Башкирия и Красноярский край, выяснили «Известия».

Терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов отметил, что рост заболеваемости корью приводит к увеличению спроса на препараты, так как вакцинация — это единственный способ предотвращения инфекции либо ее тяжелого течения.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов считает, что сейчас для снижения роста заболеваемости нужно закупить около 13–15 млн доз на 2024 год и около 8–9 млн — на 2025.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что закупки вакцины осуществляются «в рамках выделенных бюджетных ассигнований для обеспечения Национального календаря профилактических прививок в 2024 году», а также рассказали, что «в соответствии с заявленной потребностью субъектов заключен госконтракт на поставку вакцины для профилактики кори».

Завершить поставки в регионы в рамках первого этапа, по данным ведомства, планируется не позднее 1 мая, по второму этапу — не позднее 15 сентября. В министерстве также указали, что при организации поставок в регионы учитывается объем наличия в них необходимой вакцины и в случае необходимости препараты перераспределяются.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Болевые точки: почему в регионах всё еще не хватает вакцины от кори

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024