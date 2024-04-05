В апреле в регионы должно поступить 1,3 млн доз вакцины от кори

В течение месяца в регионы планируют отгрузить 1,35 млн доз вакцины от кори. Об этом сообщили «Известиям» в фармацевтическом холдинге «Нацимбио».

В марте случаи заболевания корью зафиксировали почти в двух десятках регионов. Из них минимум четыре испытывают нехватку необходимых вакцин. К ним относятся ХМАО, Кемеровская область, Башкирия и Красноярский край, выяснили «Известия».

Терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов отметил, что рост заболеваемости корью приводит к увеличению спроса на препараты, так как вакцинация — это единственный способ предотвращения инфекции либо ее тяжелого течения.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов считает, что сейчас для снижения роста заболеваемости нужно закупить около 13–15 млн доз на 2024 год и около 8–9 млн — на 2025.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что закупки вакцины осуществляются «в рамках выделенных бюджетных ассигнований для обеспечения Национального календаря профилактических прививок в 2024 году», а также рассказали, что «в соответствии с заявленной потребностью субъектов заключен госконтракт на поставку вакцины для профилактики кори».

Завершить поставки в регионы в рамках первого этапа, по данным ведомства, планируется не позднее 1 мая, по второму этапу — не позднее 15 сентября. В министерстве также указали, что при организации поставок в регионы учитывается объем наличия в них необходимой вакцины и в случае необходимости препараты перераспределяются.

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Болевые точки: почему в регионах всё еще не хватает вакцины от кори