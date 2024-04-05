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СМИ узнали о планах США построить оружейный склад в арктическом регионе Европы

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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В арктической части Европы может появиться оружейный склад США, план о размещении базы находится в разработке, сообщает 4 апреля заместитель командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенант Кристофер Мохан в интервью изданию Breaking Defense (BD).

«Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО», ― сказал Мохан и добавил, что Соединенные Штаты находятся на стадии выбора стран-участниц НАТО, которые станут партнерами Вашингтона в создании склада.

При этом он не уточнил, где именно планируется разместить оружейный склад, однако журналисты BD предполагают, что речь может идти о Норвегии.

Как отметило финское издание Helsingin Sanomat, армия США размещает по всему миру так называемые зоны армейского предварительного размещения (APS), где хранятся оружейные запасы. Название планируемого европейского складского комплекса ― APS-2.

«Оружие, боеприпасы, транспортные средства, топливо и другие материалы, необходимые для ведения боевых действий, размещаются на складах APS. Эта практика восходит ко временам холодной войны», ― пишут финские журналисты.

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Ранее, 1 апреля, британское издание Express сообщило, что небольшой финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к военной кампании стран НАТО с Москвой. Также эксперты указали на наличие американских баз США в Латвии, Норвегии и Эстонии.

До этого, 29 марта, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии в настоящее время признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО.

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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