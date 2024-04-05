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Байден потребовал у Нетаньяху дать полномочия переговорной команде

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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал разрешить руководителям переговорной группы заключить соглашение о возвращении заложников. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает телеканал Kan.

Разговор политиков был описан как напряженный и включал призыв Байдена к немедленному прекращению огня в секторе Газа в рамках соглашения с ХАМАС.

Также американский президент потребовал привлечь к ответственности виновных в убийстве семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) и заявил, что Израиль прилагает недостаточно усилий для обеспечения защиты мирного населения Газы.

Нетаньяху в ответ изложил в беседе основные моменты расследования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об инциденте с сотрудниками WCK.

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Ранее в этот день сообщалось, что шеф Пентагона США Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил возмущение после удара (ЦАХАЛ) по колонне WCK. Остин призвал израильского коллегу провести быстрое и прозрачное расследование, после чего поделиться своими выводами публично и привлечь виновных к ответственности.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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