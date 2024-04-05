В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ по региону в пятницу, 5 апреля.

«Внимание! Белгородская область. Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

Ранее, 4 апреля, корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал, что подвергающееся регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гора-Подол в Белгородской области опустело, на его улицах можно встретить обгоревшие остовы автомобилей, в которые попали снаряды.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода и Белгородского района в тот день со стороны ВСУ число пострадавших достигло 10 человек. Также в Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 82 квартиры в 23 многоквартирных зданиях и в семи частных домах.

До этого, 29 марта, Гладков заявил, что около 1,4 тыс. жилых объектов получили повреждения из-за украинских обстрелов населенных пунктов Белгородского района с 11 марта. По данным губернатора, наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, а также села Беловское и Никольское.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.