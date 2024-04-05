ЦАХАЛ завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников WCK

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование инцидента с гибелью сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в результате удара по сектору Газа. Об этом в четверг, 4 апреля, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Мы провели очень серьезное расследование этого трагического инцидента. Результаты этого расследования были представлены начальнику Генерального штаба [Герци Халеви], премьер-министру [Биньямину Нетаньяху] и министру обороны [Йоаву Галанту], — рассказал Хагари на брифинге.

Он добавил, что доклад по результатам расследования будет опубликован после того, как его покажут послам ряда стран и представителям WCK. Хагари также выразил уверенность в том, что это «произойдет в ближайшее время».

Ранее в этот день сообщалось, что шеф Пентагона США Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил возмущение после удара (ЦАХАЛ) по колонне WCK. Остин призвал израильского коллегу провести быстрое и прозрачное расследование, после чего поделиться своими выводами публично и привлечь виновных к ответственности.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.