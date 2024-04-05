Старовойт сообщил о пожаре в Центре детского творчества в Курске после атаки БПЛА
После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся областной Центр развития творчества детей и юношества, сообщил в четверг, 4 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Возгорание в здании областного Центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пожар локализован. Пострадавших нет», — говорится в заявлении в Telegram-канале губернатора.
Старовойт добавил, что опасность атаки БПЛА вечером четверга сохраняется и посоветовал гражданам не приближаться к окнам.
Около 22:34 мск режим опасности атаки беспилотников в регионе был отменен.
Ранее в этот день Старовойт сообщил, что в районе центрального рынка произошел пожар из-за падения беспилотника. Губернатор напомнил жителям, что нельзя приближаться к обломкам ракет, дронов и трогать их.
В тот же день Минобороны сообщило о перехвате системами противовоздушной безопасности (ПВО) одного и уничтожении семи беспилотников над Курской областью. Подробностей министерство не привело.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.