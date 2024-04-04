Силы ПВО перехватили один и уничтожили семь беспилотников над Курской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом 4 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе Центрального рынка произошел пожар из-за падения беспилотника. Старовойт напомнил жителям, что нельзя приближаться к обломкам ракет, дронов и трогать их.
До этого дежурные средства ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью. Позднее, около 20:30, сообщалось о еще одном сбитом дроне над регионом. Кроме того, были уничтожены два беспилотника над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.