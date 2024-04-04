В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Гусев отметил, что силы ПВО наготове. Также он попросил жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.
«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — добавил губернатор.
Накануне, 2 апреля, в Воронежской области также была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона в своем Telegram-канале попросил сохранять спокойствие, так как силы ПВО наготове.
В этот же день два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) на село Цаповка в Белгородской области. Пострадал мужчина, который во время атаки находился за рулем автомобиля. У него контузия, гематома и ссадины на правой ноге.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.