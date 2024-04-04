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Старовойт сообщил о сбитом над Курском украинском беспилотнике

Старовойт: БПЛА сбит в Курске, в районе рынка произошел пожар
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Беспилотник сбит в Курске, в районе Центрального рынка произошел пожар. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Старовойт напомнил жителям, что нельзя приближаться к обломкам ракет, дронов и трогать их.

Глава региона также сообщил об уничтожении ряда украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над городом.

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», — написал губернатор, указав, что информация уточняется.

Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию о пресечении попытки атаки украинскими беспилотниками в регионе примерно в 21:30.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в этот день дежурные средства ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью. Позднее, около 20:30, сообщалось об еще одном сбитом дроне над регионом. Кроме того, были уничтожены два беспилотника над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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