Старовойт сообщил о сбитом над Курском украинском беспилотнике
Беспилотник сбит в Курске, в районе Центрального рынка произошел пожар. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Старовойт напомнил жителям, что нельзя приближаться к обломкам ракет, дронов и трогать их.
Глава региона также сообщил об уничтожении ряда украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над городом.
«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», — написал губернатор, указав, что информация уточняется.
Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию о пресечении попытки атаки украинскими беспилотниками в регионе примерно в 21:30.
«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день дежурные средства ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью. Позднее, около 20:30, сообщалось об еще одном сбитом дроне над регионом. Кроме того, были уничтожены два беспилотника над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.