ФСБ России задержала троих пособников террористов из «Крокуса»

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге, Москве и Омске трех пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 4 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — уточнили в ФСБ.

Двое из фигурантов переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспорта для совершения нападения на зал. Третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

Как следует из кадров, показанных ФСБ, мужчин задержали, когда они шли по одному по безлюдным улицам. Одного из них доставили в следственные органы на вертолете. Когда оперативники задали вопрос двоим подозреваемым, за что они задержаны, те подтвердили, что «за теракт в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, которые, в том числе, участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл».