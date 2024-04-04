Память капитана — координатора «Алых парусов» Тимошкова почтили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 4 апреля простились с капитаном — координатором праздника выпускников «Алые паруса», идеологом школы яхтинга «Санкт-Петербургские мореходные классы» Сергеем Тимошковым. Он координировал один из самых ярких праздников страны, когда тысячи выпускников провожают в плавание по Неве корабль своего детства. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

«Так легко управлять парусным кораблем. Я вам расскажу как: в детстве помечтал, поступил в Макаровку, шесть лет отучился, лет 20 отплавал на флоте капитаном, еще лет 20 отработал. Всё так легко делается, всё понятно», — рассказывал Тимошков.

Его морская карьера безупречна: выучился на инженера-судоводителя, работал на крупнотоннажниках торгового флота, увлекся парусным спортом, стал самым молодым членом экипажа первой советской яхты «Рица», которая участвовала в международных гонках в 1978 году. Позже стал старпомом, капитаном учебного парусника «Мир», на котором сотни моряков совершили свои первые походы. Возглавлял ведущую школу парусного спорта.

«Он никогда не смотрел на нас сверху вниз. Спасибо ему за это, за образ мышления и за то, что он дал мне понять, что любой человек, у которого есть мечта, способен ее достичь», — поделился ученик Тимошкова Александр Пихуля.

Облендер отметил, что главный праздник выпускников невозможно представить без Тимошкова. Если «Алые паруса» прочно ассоциируются с белоснежным парусником, то сам парусник всегда ассоциировался с ним.

«Мы не забудем его, он будет всегда на мостике парусника рядом с нами. На всех праздниках, которые будут еще впереди. Светлая ему память», — рассказал капитан — координатор праздника выпускников «Алые паруса» Олег Сидоренко.

С 2010-го Тимошков был капитаном-координатором, и с самого начала постройки нового символа праздника, брига «Россия», Тимошков был рядом.

«Безграничный романтик. Учитель, наставник, товарищ, друг. Без него команде «Алых парусов» будет достаточно сложно», — отметил исполнительный директор Пятого канала Андрей Олейник.

Капитан-координатор лично контролировал каждую мелочь, каждую заклепку и каждый шов. Но сколько бы ни говорили в репортажах о суровом невском течении и сложном фарватере, для Тимошкова это не было проблемой.

«Ему всегда удавалось не то что побороть стихию, ее побороть невозможно, с ней можно договориться. И вот он это умел всегда. Он умел предвидеть, он умел прогнозировать, он умел всегда нас не обезопасить, а предупредить. Здесь давайте предусмотрим вот так, чтобы всё было хорошо», — подчеркнул режиссер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.

Под парусом Тимошков дошел до Антарктиды, точно так же, как 200 лет назад это сделал Беллинсгаузен.

«Да то, что разницы нет. Те проблемы, которые его волновали, тоже и меня. То вода не та, матрос напился, то, господи, мореплавание ничем не отличается!» — признавался капитан дальнего плавания, мастер спорта международного класса по парусному спорту, капитан — координатор праздника выпускников «Алые паруса» Сергей Тимошков.

Последняя награда Тимошкова, которую он получил в 2023 году, — «Яхтсмен года». Друзья и коллеги написали на венке «Великому капитану», как его и будут помнить.

Сергей Тимошков ушел из жизни 31 марта в возрасте 65 лет. Отпевание выдающегося яхтсмена прошло 4 апреля в крематории на Шафировском проспекте. Проститься с Тимошковым пришли члены его семьи, друзья, ученики и коллеги.

Сергей Тимошков родился 3 ноября 1958 года. В 1982-м он окончил ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова по специальности «инженер-судоводитель». С 1971 года Тимошков занимался парусным спортом и принял участие в ряде соревнований. С 2010 года стал бессменным капитаном — координатором «Алых парусов», тогда же была основана известная школа яхтинга «Санкт-Петербургские мореходные классы».

Тимошков является обладателем званий капитана дальнего плавания, яхтенного капитана, мастера спорта международного класса по парусному спорту и мастера спорта по буерному спорту. Также яхтсмен был председателем квалификационной комиссии Санкт-Петербургского парусного союза (СППС) и Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).