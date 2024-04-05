Одно неловкое движение и… ты изгой

Бывает, что живешь себе, живешь и не знаешь, что уродилась в понедельник. Хотя и подозреваешь, довольно часто попадая на ровном месте в холмистые ситуации. А потом из любопытства взяла и посмотрела в календарь года своего рождения. И вот оно — да, именно первый день недели ты выбрала, чтобы порадовать свет своим появлением.

Итак, был обычный понедельник, на который в этот раз выпал платежный день по кредиту. Но никакого беспокойства, поскольку еще неделю назад перевела (кредит у меня не в зарплатном банке) необходимую, как мне тогда показалось, сумму, и спала вполне спокойно, хотя и мало. День выдался суматошный, поэтому, всё ли в порядке с платежом, посмотрела только в ночи. Заглянула в приложение, а там шок-контент: алармическая плашка сообщала о возникновении просроченной задолженности (внимание!) в 1 рубль 49 копеек. При платеже (на секундочку!) в несколько десятков тысяч рублей.

Точную сумму говорить не буду, но, поверьте, по сравнению с ней рубль сорок девять — это даже не статпогрешность, а песчинка в пустыне. Совершенно очевидно, что не со зла и не с дурным умыслом произошла такая оплошность. Не то чтобы кучу денег перевела, а именно 1 рубль 49 копеек отказалась. Наитупейшая и от того еще более досадная ошибка. Банк называть тоже не стану, поскольку важна ситуация, а не конкретная организация.

За копеечную ошибку банк тут же выставил мне штраф в 590 рублей. Денег таких, конечно, жаль, но самое ужасное, что из-за суммы просрочки, близкой к нулю, испортили кредитную историю. Как потом выяснилось, эти полтора без копейки рубля стоили мне почти 300 пунктов в кредитном рейтинге, который из высочайшего стал средним, стремящимся вниз. В один миг из хорошего заемщика я устремилась в изгои, которому даже не каждая МФО одобрит заем до зарплаты.

Естественно, недостающую сумму я тут же перевела, то есть от конца платежного дня (18:00, как известно) до погашения прошло часов семь-восемь. Позвонила в банк, но мне упорно говорили, что я сама виновата и они всё сделали правильно. И только огромный опыт в борьбе за права потребителя, в собственном в том числе лице, не позволил мне успокоиться на этом. В итоге составили обращение по поводу штрафа и изменения в кредитной истории. Увы, это был только первый акт драмы, затянувшейся на две недели.

Не буду долго описывать все шаги, звонки в банк, выяснение, что первое обращение сотрудница составила неправильно (нужно было два: одно — на штраф, другое — на кредитную историю). Кстати, момент с ошибкой сотрудницы, которая к тому же старший специалист, а не рядовой работник call-центра, весьма показателен. «Ну она ошиблась, бывает», — говорил уже через неделю ее коллега.

Вы меня простите, конечно, но именно банк выступает сильной стороной договора, а потребитель — слабой. Но почему-то в мировоззрении его сотрудников они могут ошибаться, а я — нет.

Еще одна ситуация меня «восхитила» до глубины души. Во время очередного телефонного разговора о том, что в кредитную историю не внесены изменения, я получила пояснения: они происходят раз в три дня (на отчеты из БКИ я в итоге потратила около тысячи рублей), и если ничего не будет снова, то нужно сделать скрин и отправить в чат. Что я и сделала. Бот быстро не понял, что ему нужно сделать, и позвал сотрудницу, которая в общении мало чем отличалась от предшественника.

В итоге она сообщила, что составила обращение на поиск обращения. И на мое возмущение (сейчас точно переведите дух) порадовала, что мне одобрена то ли карта, то ли лимит (от гнева пелена накрыла мою внимательность). А потом нежно так: «Вас заинтересовало наше предложение?» Представьте себе ситуацию, что в парке на вас напали хулиганы, избили битой, а потом нагнулись над вашим сильно изможденным телом и ласково так: «Биту приобрести не желаете?»

Ладно. В итоге две недели ожесточенных боев привели к тому, что всё исправили. Конечно, можете сказать, что сама дура и виновата, нужно было лучше следить и т. д. Можете не стараться, другими словами, но с тем же смыслом, мне это объяснили в банке. Тем более что с формальной точки зрения они правы и ничего не нарушали.

Но еще раз отмечу, что каждый может ошибиться. И сумма, которой не хватало на счете, прямо кричала, что произошла именно досадная оплошность. Сотрудники банка, как мы убедились, тоже от ошибок не застрахованы. Должны быть все-таки соразмерность и разумность последствий.

Моя главная претензия к банку — почему, заваливая меня спамом о своих продуктах и предложениях в пушах, звонках и т. д., он не мог просто прислать тот же пуш или сообщение, что на моем счету не хватает средств для осуществления платежа? Просрочка была отражена в приложении, оправдывались в организации. Но, во-первых, именно уже просрочка (кстати, и о ней сообщения мне не поступило), а не недостаточность средств; во-вторых, напомню, что в приложение банка я захожу два раза в месяц (при переводе на счет и удостовериться, что платеж прошел).

Понятно, если у человека нет вообще поступлений для погашения обязательств или их критически мало, то есть вероятность, что человек не сможет в этот раз выполнить платеж. Но если, как в моем случае, не хватало реально копеек, если всегда аккуратно платила по кредиту, то фактически своим наплевательством банк собственными руками сделал себе плохого заемщика. Для чего? Для получения штрафа? А ведь реально одно сообщение в понедельник о нехватке средств — и проблемы вовсе не было бы.

Поэтому хочется предложить Центробанку и законодателям подумать о поправке в закон о потребкредите, который обязывал бы банк накануне платежного дня уведомлять заемщика о недостаточности средств для погашения. Такой простой способ убережет многих людей от реально досадных и обидных ситуаций, когда из-за 1 рубля 49 копеек драматически портится кредитная история.

Также есть предложение изменить и срок для уведомления о просрочке. Сейчас, следует из закона, то, как и когда банк должен сообщить о ней, устанавливается договором, но с оговоркой, что это должно произойти не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности. Есть подозрение, что и тут банки делают как им удобно, поскольку способ официально не установлен. Поэтому в законе о потребкредите важно прописать, что уведомлять и о недостатке средств, и об образовании просрочки нужно доходчивым в прямом смысле слова способом. Например, SMS-сообщением, а не просто отразить в приложении или интернет-банке.

Скажем, банк сообщил мне о просрочке в день ее образования, но сделал это без уважения, то есть в приложении, куда, еще раз напомню, я захожу крайне редко. С такой формой уведомления о наличии у меня задолженности я могла узнать через месяц после очередного перевода. И из разряда случайных должников с просрочкой перешла бы в разряд уже весьма запущенных неплательщиков.

А это плохо не только для заемщика, но и для банка. Ведь часто человек платит аккуратно, именно чтобы сохранить в хорошем состоянии свою кредитную историю. Стоит же ее подпортить, и мотивации у него не будет. Когда наказание уже не страшно, то не страшно и нарушение. Вам же, дорогие мои кредитные организации, лучше с точки зрения резервирования и поддержания капитала иметь хороших плательщиков, а не с просрочкой поневоле.

Автор — обозреватель «Известий»

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