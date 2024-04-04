Врачи объяснили приобретение морковью оранжевого оттенка

Специалисты Химкинской областной больницы рассказали в День моркови, который традиционно отмечается во всём мире 4 апреля, чем полезен этот овощ и правда ли, что изначально он был фиолетовым.

Морковь входит в десятку экономически важных овощей. Овощ используется при приготовлении как первых и вторых блюд, так и десертов. Морковь имеет важное значение и в медицине, так как богата витаминами, минералами и природными антиоксидантами.

В моркови содержатся витамины Е, С, К, В3, В4, В5, а также каротин, кальций, натрий, фосфор, калий и магний, положительно влияющие на иммунитет, зрение и кожу, рассказали в медицинском учреждении «Радио 1».

Изначально корнеплод имел фиолетовую окраску, иногда встречались сорта белого и желтого цветов. Привычный оранжевый цвет морковь приобрела лишь в конце XVI века благодаря голландским селекционерам. Считается, что оранжевый гибрид был выведен в дань уважения Оранской династии и борьбе за независимость Нидерландов.

Врачи советуют ежедневно съедать по одной морковке, чтобы улучшить зрение и состояние зубов. При этом важно вместе с нею потреблять небольшое количество жира, например, сметану, масло или сыр, чтобы каротин хорошо усвоился.

1 апреля онколог Хамис Магомедова рассказала, что регулярное употребление цитрусовых, бобовых и ряда других продуктов поможет снизить риск развития онкологических заболеваний.

Помимо этого, стоит употреблять необработанные овощи, поскольку они являются низкокалорийным источником большого количества клетчатки. Они помогают поддерживать здоровый вес и избежать ожирения, а это важная мера профилактики рака и других заболеваний. Много клетчатки содержится в брюссельской капусте, моркови, брокколи. Также клетчаткой богаты многие ягоды и фрукты: малина, ежевика, бананы, яблоки, груши.

18 марта врач-терапевт и гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала об особенностях питания в период Великого поста. По словам специалиста, приемы пищи должны быть сбалансированными, а продукты можно варить, готовить на пару, тушить и запекать в духовке.

В числе самых полезных Утюмова назвала такие продукты, как капуста, морковь, свекла, тыква, лук различных видов, яблоки, груши, гранат и цитрусовые, а также хурма и виноград. Врач отметила, что полезны горох, нут, чечевица, соя, фасоль, а также гречневая, пшенная, овсяная и кукурузная крупы, киноа и булгур, передает ИА «Регнум».

Ранее, в феврале, врач-терапевт, кардиолог ООО «Лахта Клиника» Людмила Фролова рассказала, что для того, чтобы организм круглый год получал достаточное количество витаминов и полезных веществ, важно добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты. Врач отметила, что стоит сделать акцент на капусту и морковь, сообщает телеканал «360».