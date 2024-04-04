Путин в беседе по молодежной политике вспомнил строки из Евангелия
Президент России Владимир Путин 4 апреля в ходе обсуждения молодежной политики на совещании с правительством РФ вспомнил отрывок из Евангелия.
Президент обратился к той части библейского текста, где Иисус на берегу Галилейского моря встретил рыбаков, ставших первыми последователями Христа.
«Помните, Иисус пришел в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков? Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял, и он им сказал: «Идите за мной, и вы будете ловцами человеков». То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками. Это было очень важно в период становления мировых религий», — поделился глава государства.
Среди прочего Путин также подчеркнул, что в современном информационном потоке защита традиционных ценностей, культуры, традиций и истории России является очень важной работой для будущего страны.
«От результатов этой нашей работы в значительной степени будет зависеть, что из себя будет представлять Россия в самое ближайшее время и в отдаленной исторической перспективе. И сохранится ли она как таковая, как мы ее себе представляем», — добавил глава государства.
Ранее, 6 марта, Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» отметил, что традиционные ценности являются основой бытия. При этом людей объединяет то, что они равны между собой с момента рождения, однако рост и развитие человека происходят не в одинаковых условиях, что является главной несправедливостью современного мироустройства, добавил глава государства.