В Судаке благоустраивают мемориал «Холм Славы»

В Судаке начали благоустраивать мемориальный комплекс «Холм Славы». Объект готов на 40%, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

На территории площадью 3 га завершают установку опор освещения и укладывают новую плитку. Также здесь появятся малые архитектурные формы в виде лавочек и урны.

На объекте предусмотрены детские игровые зоны, поля для спорта, концертная сцена-площадка и стоянка на 120 мест. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», отмечает ИА SevastopolMedia.