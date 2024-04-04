Новый мост через реку Большой Кемчуг построят в Красноярском крае

Новый автомобильный мост построят через реку Большой Кемчуг в Козульском районе по распоряжению прокуратуры. Переправа должна быть готова до конца 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По информации ведомства, действующий мост в поселке Косачи в настоящее время находится в аварийном состоянии. Он является единственной переправой для местных жителей и транспорта.

Местная администрация ограничила движение на переправе, установила маяки для определения и фиксации дальнейшего разрушения конструкций. Однако вопреки требованиям закона, никаких ремонтных работ не провела, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Тогда прокуратура направила иск в суд на местные власти, чтобы они провели ремонт моста. Суд требования удовлетворил и обязал выделить 50 млн рублей на строительство моста.

Средства уже поступили из регионального бюджета. Контракт на строительство объекта уже заключен, подрядная организация приступила к работам. Возведение моста находится на контроле прокуратуры.