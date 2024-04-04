Путин заявил, что РФ вынуждена защищать свои традиционные ценности

Президент России Владимир Путин 4 апреля на совещании с членами правительства заявил, что страна вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности.

«Это не менее актуально и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны. В сегодняшнем информационном потоке это очень тяжелая и сложная работа, но она очень интересная и важная», — сказал президент.

Он также указал, что Россия и ее граждане со временем будут меняться, но будущее страны основывается на сохранении идентичности.

«Конечно, страна будет меняться. И люди будут меняться. Но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны, — заключил он.

Ранее, 6 марта, в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» глава государства заявлял, что традиционные ценности являются основой бытия. По его словам, в России ценности — фундамент жизни.

До этого, 20 февраля, Путин сообщал, что Россия как государство ориентируется на традиционные ценности. Он также указал, что в России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, их никто не ограничивает, важно только, чтобы вопрос не касался детей.