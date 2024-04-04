Обвиняемый в вымогательстве 200 млн рублей экстрадирован из Турции в РФ

Из Турции в Россию экстрадирован россиянин Андрей Гриценко, обвиняемый в вымогательстве порядка 200 млн рублей. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован россиянин Андрей Гриценко. В нашей стране он обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере», — приводит «МВД Медиа» слова Волк.

Предварительно установлено, что Гриценко и его сообщники в 2018 году в Подмосковье избили мужчину и под вымышленным предлогом требовали у него 200 млн рублей.

Потерпевший передал злоумышленникам порядка 2 млн рублей, однако через месяц его вынудили написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил $700 тыс.

В июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), Гриценко фигурировал в деле в статусе обвиняемого. Однако он покинул РФ, после чего был объявлен в международный розыск.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола в ноябре 2022 года обвиняемый был задержан на территории Турецкой Республики. Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого», — рассказала Волк.

22 марта представитель МВД сообщила, что в Россию из Вьетнама был экстрадирован экс-полицейский, обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье. Как рассказала Волк, преступление произошло в феврале, мужчина застрелил трех женщин, украл несколько миллионов рублей и угнал дорогой автомобиль.