Назван топ-5 недорогих мест для отдыха на майские праздники в России

Самыми доступными городами для отдыха на майские праздники в России оказались Пятигорск, Краснодар, Екатеринбург, Смоленск и Дербент. Это говорится в результатах исследования финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», с которыми ознакомились «Известия» 5 апреля.

По информации аналитиков, в Пятигорске аренда жилья стоит в среднем 3405 рублей за сутки, в Краснодаре — 3030 рублей, Екатеринбурге — 3310 рублей, Смоленске — 3190 рублей, Дербенте — 3374 рубля.

«Спрос на майские очень высокий. Но основное число бронирований еще впереди — обычно пик приходится на период перед самыми праздниками, во второй половине апреля. Сейчас лучшее время, чтобы успеть забронировать хорошие варианты по приемлемым ценам. К слову, хозяева посуточного жилья не стали сильно поднимать ценник: по сравнению с обычными выходными он выше всего на 10–15%», — рассказал основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

При этом, по данным «ЮKassa», за месяц до праздников, с 1 марта по 1 апреля 2024 года, число бронирований в гостиницах выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а оборот платежей увеличился более чем вдвое.

«В майские праздники популярны путешествия по стране. И за последние годы россияне привыкли, что хорошие места в отелях и выгодные предложения по пакетным турам быстро заканчиваются, поэтому их нужно «ловить» еще за месяц до поездки. По данным «ЮKassa», в первый месяц весны 2024 года число бронирований авиабилетов выросло на 49% по сравнению с 2023 годом. Оборот платежей увеличился на 65%, а средний чек вырос на 10% и составил 11 148 рублей», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Эксперты отметили, что в среднем аренда жилья на майские праздники стоит в России 4400 рублей за сутки. Россияне снимают квартиры и апартаменты в среднем на четверо суток и тратят на размещение около 17 600 рублей — это на 10% больше, чем во время прошлогодних праздников.

Чаще всего на майские туристы бронируют посуточное жилье в Санкт-Петербурге, Казани, Минске и Сочи, в Москве, Нижнем Новгороде, Зеленоградске, Калининграде, Кисловодске и Волгограде.

Ранее, 21 марта, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip озвучил список российских и зарубежных городов, где россияне могут недорого отдохнуть в апреле. Наиболее бюджетным направлением внутри страны стал Псков: перелет в одну сторону обойдется в 4,5 тыс. рублей, а жилье можно забронировать за 2,5 тыс. рублей в сутки. Чуть дороже стоит поездка в Тамбов: 4,7 тыс. рублей за авиабилет и 2,7 тыс. рублей за номер в отеле. Третью строчку рейтинга занял Архангельск: дорога туда стоит 6,6 тыс. рублей, а гостиница — 1,8 тыс. рублей.