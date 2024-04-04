Раскрыта схема финансирования украинских спецслужб

К финансированию и координации украинских спецслужб причастны западные структуры. Как выстроено их взаимодействие и что содержат методички центра информационных операций, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

В октябре 2023 года газета The Washington Post сообщила, что американское правительство с начала 2015 года потратило десятки миллионов долларов на финансирование украинских спецслужб и выстраивание местной информационно-диверсионной инфраструктуры, так называемых центров специальных психологических операций.

«Выяснилось, что эти центры действуют в плотном сотрудничестве с объединенным центром передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, который расположен в Риге, объединенным центром передового опыта электронного противодействия НАТО в Таллине, агентством коммуникации и информации НАТО в Брюсселе, а также с информационно-оперативным центром ЦРУ», — рассказал автор программы Игорь Прокопенко.

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, основные денежные средства поступают украинским спецслужбам из двух центров: из бюджета США и бюджета НАТО.

Практическая подготовка украинских информационных диверсантов началась тогда же, в 2015 году. В интернете появились фотографии, показывающие связь между представителями украинского разведывательного сообщества и западных инструкторов.

«Украинские спецслужбы создавались при самом непосредственном участии инструкторов из натовских армий, прежде всего Великобритании, США. Удивляться тому, что использовались методички, которые были написаны британскими и американскими инструкторами, не приходится», — рассказал старший научный сотрудник центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО имени Примакова Александр Камкин.

В распоряжении «Военной тайны» оказалась одна из методичек украинского центра информационно-психологических операций. В ней описываются методы психодиагностики потенциальных жертв для выбора метода воздействия, затем сами методы, такие как нейролингвистическое программирование и гипноз. Далее идут технические средства индивидуального и массового воздействия.

«Главная и излюбленная технология воздействия на массовое сознание для украинских сил — это изготовление и распространение фейков. Это один из самых главных пунктов доктрины информационно-психологической борьбы», — заключил Прокопенко.