Клещи покусали более 70 человек в Ставропольском крае

В больницы Ставропольского края с укусами клещей уже обратились 73 человека, в том числе 26 детей. Сейчас эти опасные членистоногие проснулись и начали искать еду, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ИА StavropolMedia, ветеринарная служба уже обработала против клещей 26 130 голов крупного и 17 308 голов мелкого рогатого скота.

В надзорном ведомстве напомнили, что при выходе на природу следует правильно одеваться: заправлять брюки в сапоги или носки и использовать репелленты. Также нужно периодически осматривать тело и не приносить из леса полевые букеты цветов.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт. Чем быстрее он будет удален, тем меньше вероятность заражения инфекциями.