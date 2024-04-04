Кандидатуру Подносовой рекомендовали для представления СФ на должность председателя ВС

Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована президенту РФ Владимиру Путину для представления Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщается 4 апреля на сайте Кремля.

«Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением Комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда», — сказано в сообщении.

Также в ходе заседания были рассмотрены кандидатуры на должности судей федеральных судов, внесенные на рассмотрение главы государства. Решения приняты в отношении 432 кандидатов.

Подносова начала юридическую карьеру в 1975 году в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. Начиная с 1990-го стала судьей, а в 2003 году — председателем Лужского городского суда Ленинградской области. В период с 2002 по 2012 год являлась членом совета судей Ленобласти. С 2016-го состояла в совете судей России, а в 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. С 24 июля 2020 года — зампред Верховного суда России, председатель судебной коллегии по экономическим спорам.

Экс-глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни 23 февраля. В 1989 году он стал председателем Верховного суда РСФСР, а позже, в 1991 году, занял должность председателя Верховного суда России.

Временно исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили первого заместителя Лебедева Петра Серкова. Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 1 марта.

Кандидатура Подносовой на должность председателя Верховного суда была рекомендована 1 апреля Высшей квалификационной коллегии судей.