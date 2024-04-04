Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме

Суд в Махачкале отправил под арест троих подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации. Об этом 4 апреля сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева.

Ходатайства следствия об аресте фигурантов поступили в Советский районный суд Махачкалы. Задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных в том числе ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). Кроме того, двое из них подозреваются в незаконном хранении и перевозке оружия.

По словам Мамаевой, два гражданина Таджикистана и россиянин (уроженец Таджикистана) вступили в состав структурного подразделения международной террористической организации. Для ее функционирования не ранее февраля двое подозреваемых незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые перевозили и хранили по месту жительства в Каспийске.

Суд арестовал подозреваемых сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно. Постановления могут быть обжалованы, заключила Мамаева.

Ранее, 31 марта, в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов. Силовики задержали троих злоумышленников, планировавших террористические преступления. Пострадавших среди населения и личного состава ведомства не было.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры с места проведения контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске. Территория была оцеплена, рядом находились автомобили скорой помощи и силовых структур.

1 апреля в ФСБ сообщили, что задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл». Кроме того, четверо иностранных граждан готовили в Каспийске теракт в общественном месте. Они изучили местность, изготовили бомбу и купили автоматическое оружие, чтобы осуществить взрыв на набережной.