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Путин назвал достойным отчет правительства в Госдуме

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 4 апреля поздравил правительство с проведенным отчетом Госдуме, назвав его достойным.

Открывая совещание с членами кабмина, президент рассказал, что накануне вечером обсудил доклад с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«Хотел бы вас поздравить всех — и председателя правительства — с отчетом в Государственной думе. Я видел, как это происходило, — достойно, на хорошем уровне, предметно. Вчера с Михаилом Владимировичем еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это», — отметил глава государства.

Путин добавил, что в этом направлении нужно двигаться дальше.

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Отчет о работе правительства РФ в 2023 году проходил 3 апреля. На пленарном заседании Мишустин выступил с докладом. В частности, он указал на рост страховых пенсий россиян на 15% в минувшем году, а также на увеличение минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию.

Среди прочего глава правительства заявил, что с 2020 года в стране удалось создать новую технологичную систему госуправления, позволяющую эффективно реализовывать инициативы разной степени сложности. Он отметил, что без совершенствования государственного управления невозможно было продвинуться в вопросах экономики и социальной сферы.

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